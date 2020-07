Policiais do 4º BPM receberam na noite desta sexta-feira (17) um pedido de socorro assustado de moradores do Jardim Alvorada, bairro da região Leste de Anápolis, que estavam escutando uma vizinha apanhando do amásio.

A reportagem do Portal 6 apurou que, quando a corporação chegou no endereço, já encontrou o suspeito, de 32 anos, saindo da residência totalmente transtornado e com a mão ensanguentada.

A vítima, de 45 anos, contou à equipe que os dois moram juntos e, durante uma discussão, o homem teria começado a agredi-la com enforcamentos, xingamentos e pontapés.

Não satisfeito, ele ainda teria destruído vários móveis da casa e dado um soco nas janelas de vidro, que quebraram e causaram o ferimento na mão.

O suposto agressor, que não tinha nenhuma passagem, ficou ainda mais revoltado por ter sido detido.

No Instituto Médico Legal (IML), onde são feitos os exames de corpo de delito, ele pisoteou o próprio celular até que ficasse completamente destruído.

O suspeito também precisou ser levado até o Hospital Municipal Jamel Cecílio para fazer curativos na mão. Já na Central de Flagrantes, foi autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e injúria.