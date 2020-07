A pandemia do novo coronavírus chegou em março e atingiu em cheio o comércio de Anápolis.

Antes do surto de saúde global, o setor estava otimista com uma possível recuperação das vendas após mais de quatro anos de crise econômica no país.

Com o avanço do vírus e a crescente constante dos números de casos e óbitos causados pela doença, muitas perguntas se acumulam sobre o futuro do comércio em Anápolis.

Para ajudar a respondê-las, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quinta-feira (23) conversou com Wilmar Jardim de Carvalho, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anápolis.

Por quanto tempo os lojistas do município irão suportar a pressão econômica e possíveis alternativas para aumentar a flexibilização de abertura dos comércios foram algumas das perguntas feitas ao executivo.

É possível adiantar que o líder classista tem pronta a reivindicação de mudança no horário de funcionamento do comércio na cidade enquanto vigenciar o grau moderado da matriz de risco.

Ele também conta como os pequenos comerciantes estão fazendo para contribuir com a fiscalização de lojas que desrespeitam os decretos governamentais.

