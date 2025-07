Justiça anuncia novo leilão com mais 270 veículos em Goiás; lances a partir de R$ 400

Evento, realizado de forma online, conta com veículos para retirada de peças e prontos para circulação

Thiago Alonso - 15 de julho de 2025

Leilão do TJGO já tem data marcada. (Foto: Reprodução/MGL Leilões)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) anunciou um novo leilão de veículos, oferecendo 271 unidades, entre motocicletas, carros, sejam eles circuláveis ou para retirada de peças.

O evento, marcado para os dias 23 e 24 de julho, será realizado em parceria com a plataforma MGL Leilões, por meio da Comissão Estadual de Alienação de Veículos Apreendidos.

Além da disponibilidade online, os bens estarão disponíveis para visitação prévia no dia 22 de julho, parte no Jardim Helvécia, parte no Jardim Luz, ambos em Aparecida de Goiânia.

Dentre os destaques do leilão está uma motocicleta JTA Suzuki EN125 Yes, modelo 2008, cujo valor de lance inicial é de R$ 400. O veículo está situado em Aparecida de Goiânia, e é destinado para retirada de peças.

Também para retirada de peças, um Ford Del Rey Belina GLX modelo 1988/1989, de Araguapaz, pode ser arrematado por R$ 1 mil na primeira praça, valor que pode chegar a R$ 800 na segunda praça.

O leilão também conta com veículos circuláveis, como um Volkswagen Fox 1.0 Route, modelo 2008. Localizado em Aparecida de Goiânia, o automóvel pode ser adquirido por R$ 9 mil inicialmente.

Outro achado é um Volkswagen Novo Gol 1.0, de 2013/2014, situado em Campos Belos, município a 606 km da capital, Goiânia. O carro conta com lances iniciais de R$ 16 mil e está pronto para circulação.

Nem só de carros convencionais e motocicletas para retirada de peças se faz o leilão do TJGO, como também uma ambulância, que um dia já serviu o Sistema Único de Saúde (SUS), em Campos Belos. O Renault Master Niks pode ser arrematado por R$ 42 mil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!