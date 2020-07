A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), o perfil dos oito pacientes de Anápolis que tiveram óbito por Covid-19 confirmado hoje.

Se trata de seis homens (de 59, 60, 69, 71, 78 e 81 anos) e duas mulheres (de 47 e 93 anos).

Com exceção do homem, de 71 anos, que morreu no dia 14 de julho, os demais óbitos ocorreram nas últimas 24h.

Com essa atualização, Anápolis passa a registrar 65 óbitos pela doença.

O boletim também trouxe outros 156 novos casos confirmados na cidade. Destes, 79 são mulheres (com idades entre 15 e 92 anos) e 77 são homens (de 16 a 81 anos).

O município agora contabiliza um total de 3.104 infectados desde o início da pandemia.