De Anápolis e bastante dedicado à música desde 2002, o cantor Henrique Felipe está lançando o projeto gospel Experiências, que consiste em um EP com cinco faixas, disponível nas principais plataformas digitais.

O objetivo é comemorar 18 anos de carreira, utilizando das muitas possibilidades ofertadas pelas novas tecnologias para estrear, mensalmente, uma nova música até o mês de dezembro.

“Para que a emoção seja prolongada ao máximo possível, estarei lançando uma música por mês. Os fãs de Henrique Felipe terão mais surpresas: dois clipes serão lançados intercalados com as músicas”, afirmou.

De acordo com Henrique Felipe, toda a produção contou com a participação de artistas renomados da cidade e da capital, além da produção por Clayton Abrantes, da Apprize Music.

Mais informações sobre o Experiências, basta acessar o site do cantor ou as redes sociais @7henriquefelipe.

Carreira

O primeiro CD gravado por Henrique, batizado por Nada é em vão, foi lançado em 2002, dentro do estilo gospel, com canções ecléticas que passam do Blues à Bossa Nova.

Anos depois, recebeu dois prêmios em Anápolis: de música do ano, com o single Comece a Cantar, e como o melhor cantor pop.

Em 2006, com o CD Valeu a Pena Esperar, teve a oportunidade de abrir vários shows, como do Xote Santo e Fonte da Vida, atual Pedras Vivas.

Em 2011, Henrique Felipe criou o CD Sempre, que é uma produção maior, com cordas e guitarras Still, gravadas em São Paulo, além de ter uma canção em inglês.

O site do artista, que também é compositor, professor de violão e ukulele, ainda é bem acessado em todo o Brasil e até em outros países.