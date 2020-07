O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado na tarde desta segunda-feira (27) para atender uma ocorrência de incêndio no Parque Brasília, bairro da região Leste de Anápolis.

Isso porque um antigo depósito da Pedreira Goiás começou a pegar fogo, assustando os moradores locais.

Segundo a corporação, as chamas se espalharam depois de entrar em contato com uma vegetação seca e madeiras que estavam empilhadas no local, criando uma fumaça alta.

A operação, que envolveu cinco viaturas e mais de seis mil litros de água, foi bem sucedida e o incêndio foi contido antes que danos maiores fossem provocados.

Como o depósito estava vazio e a corporação conteve o fogo rapidamente, nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido.