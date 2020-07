Marlon Caiado foi o entrevistado desta segunda-feira (27) no Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6.

Administrador do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e presidente do Anápolis Futebol Clube, ele também assumiu recentemente o comando local o DEM.

“Estou interinamente por 90 dias”, explicou, pontuando que esse tempo se refere ao período em que o ex-dirigente da legenda, Carlos César Toledo, pediu de afastamento para se defender.

Cacai, como é conhecido, está sendo investigado no âmbito da Operação Negociatas, que apura um esquema de corrupção, lavagem de capitais e tráfico de influência em Goiás, e chegou a ser preso temporariamente.

Depois da ação, ele pediu também pediu desligamento do cargo de diretor-administrativo da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Para Marlon, o episódio em nada afetará o desempenho do DEM no pleito deste ano. O partido tem o vice-prefeito Márcio Cândido nos quadros de filiados e deve lançá-lo a reeleição.

No podcast, o executivo ainda falou sobre sobre a situação do DAIA e anunciou novidades que em breve serão implementadas no local. Também disse as suas perspectivas com relação ao Campeonato Goiano 2020.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor