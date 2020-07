Fundada em 31 de março de 1947, a Associação Educativa Evangélica (AEE) é uma das principais organizações da história de Anápolis, que completa 113 anos na próxima sexta-feira (31).

Criada por missionários e líderes evangélicos, a AEE foi pensada desde o início para cumprir uma tarefa muito importante: oferecer educação de qualidade para a formação de crianças, jovens e adultos de Goiás.

“A principal missão da AEE é fortalecer e contribuir com o crescimento da educação em Goiás. Crianças, jovens e adultos passaram a ser beneficiados com uma educação sólida baseada nos princípios cristãos. Anápolis foi o berço desse grande projeto institucional”, contou o reverendo Heliel Gomes de Carvalho, capelão institucional da AEE.

Atualmente, a associação é responsável pela gestão das principais instituições de ensino da cidade, como o Colégio Couto Magalhães, UniEVANGÉLICA e Faculdade Raízes.

Juntas, as unidades fornecem formação do ensino fundamental ao doutorado, projetos missionários, de extensão, além de atendimentos gratuitos à população.

“A Associação Educativa Evangélica, em toda a sua história, contribuiu nas mais diversas áreas para o desenvolvimento de Anápolis. Sempre pautada no desenvolvimento da educação e alicerçados nos princípios cristãos, a instituição participou de importantes momentos históricos da cidade”, explicou Ernei de Oliveira Pina, Chanceler da UniEVANGÉLICA e presidente da AEE.

Ensino básico

A primeira responsabilidade abraçada pela Associação Educativa Evangélica assim que fundada foi a de assumir a frente do Colégio Couto Magalhães, que existe na cidade desde 1932.

No nível básico, a AEE também participou da fundação de ao menos outras quatro escolas em cidades do interior goiano.

Ensino superior

A primeira instituição da AEE a ofertar graduações foi criada na década de 1960 e oferecia apenas os cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia em Anápolis. Em oito anos, abriram também uma faculdade de Direito.

Com objetivo de continuar crescendo, a associação investiu em instituições em todo o estado e sempre foi referência em ensino de qualidade.

Em Anápolis é a primeira e única a ofertar, desde 2008, o curso de Medicina, por meio da UniEVANGÉLICA, que também caminha a passos largos para se tornar uma Universidade, já que possui uma vasta grade de especializações, mestrados e doutorados.

“Nossa história se confunde com o desenvolvimento de Anápolis. Como polo educacional referência para todo o Estado de Goiás, a AEE insere no mercado de trabalho anualmente milhares de profissionais e em Anápolis não é diferente. A Associação Educativa Evangélica gera e promove conhecimento com excelência”, disse Carlos Hassel Mendes, reitor do Centro Universitário.

Atualmente, através de laboratórios, professores e alunos, a associação também oferta consultas médicas, psicológicas e jurídicas para a população.

Dispõe também de um centro de línguas e, com frequência, realiza ações sociais entre a comunidade acadêmica para ajudar com alimentos e agasalhos as famílias e instituições carentes da cidade.