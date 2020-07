A pandemia do novo coronavírus continua avançando, tanto no estado de Goiás, quanto em Anápolis. E, junto com a pandemia, cresce também as incertezas quanto ao que fazer nesse momento tão delicado.

Estudos da Universidade Federal de Goiás (UFG) estimam que estamos passando pelo pico da Covid-19, mas surpreendentemente a quarentena intermitente adotada pelo Governo Estadual foi deixada de lado até segunda ordem.

A situação divide opiniões e gera um debate árduo sobre o que deveria ser feito. Aumentar a flexibilização e liberar a economia para evitar quebras financeiras ou valorizar ao máximo as vidas e fechar tudo enquanto a doença está na fase de maior impacto?

Esses são apenas alguns dos questionamentos que movimentam o assunto. A fim de responder não só eles, mas muitos outros, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quarta-feira (29) contou com uma entrevista em dose dupla.

Thales Moura, mestre em comunicação pela UFG e velho conhecido dos ouvintes do programa, e Rafael Tomazeti, jornalista anapolino do Diário de Goiás, foram os convidados da vez.

Na entrevista, eles debateram sobre alguns dos possíveis desdobramentos que irão acontecer em Anápolis, como a pressão sobre o prefeito Roberto Naves para flexibilizar as medidas de isolamento e uma nova alteração no grau da matriz de risco, que regula os protocolos adotados no município.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor

A entrevista também está disponível no Google Podcast e Apple Podcast.