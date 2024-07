Anápolis tem 8 pré-candidatos a prefeito; veja a lista

Faltando pouco mais de 02 meses para o pleito, postulantes se articulam em busca do voto do eleitor

Pedro Hara - 23 de julho de 2024

Pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis. (Fotos: Ismael Vieira, Igor Caldas e Câmara dos Deputados)

Em outubro, quase 300 mil anapolinos vão às urnas decidir quem comandará a cidade a partir de 2025.

Faltando pouco mais de dois meses para o pleito, pré-candidatos a prefeito já se articulam em busca do voto do eleitor.

Para ajudar na escolha, o Portal 6 traz uma lista com todos aqueles que até o momento estão postulando o cargo de chefe do Executivo municipal.

1. Antônio Gomide (PT)

Ex-prefeito de Anápolis entre 2009 e 2014, Antônio Gomide é o único dos pré-candidatos que já ocupou a cadeira no Centro Administrativo.

Atualmente deputado estadual, Gomide lidera todas as pesquisas eleitorais do município e alguns levantamentos apontam que ele pode ser eleito ainda no 1º turno.

2. Eerizânia Freitas (UB)

Indicada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos), a ex-secretária de Integração de Anápolis é a aposta do Executivo de continuidade da atual gestão.

Filiada ao União Brasil, Eerizânia contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB) no evento de lançamento da pré-candidatura.

No entanto, o desempenho nas pesquisas eleitorais deixa a desejar. Oscilando entre a 3ª e 4ª posição, ela ainda não atingiu os dois dígitos nos levantamentos.

3. Hélio da APAE (PSDB)

Hélio Lopes foi presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Anápolis por quatro mandatos e agora concorre pela 1ª vez a um cargo eletivo.

Além da APAE, o tucano também presidiu o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo), entre 2020 e 2021, indicado por Ronaldo Caiado.

Nos levantamentos eleitorais, Hélio oscila entre 1% e 3% das intenções de voto.

4. Kim Abrahão (PSD)

Ex-secretário de Esportes de Anápolis, Kim Abrahão foi lançado inicialmente pelo Novo como pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, no entanto, migrou para o PSD durante a janela partidária.

Kim é bancado pelo presidente estadual do partido, senador Vanderlan Cardoso, e alcança até 0,5% nos levantamentos,

5. Lisieux Borges (PSB)

Vereador em Anápolis por três mandatos, Lisieux Borges já foi presidente da Câmara Municipal. Agora concorre pela 1ª vez a um cargo majoritário.

Nas pesquisas eleitorais, ele alcança até 0,5% das intenções de voto.

6. Márcio Corrêa (PL)

Suplente de deputado federal, Márcio Corrêa vai disputar o Executivo anapolino pela 2ª vez consecutiva. Em 2020, ficou na terceira colocação, com 16,49% dos votos válidos.

Segundo colocado nas pesquisas eleitorais, com quase 30% das intenções de voto, Márcio conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

7. Michel Roriz (Cidadania)

Presidente estadual do Cidadania, Michel Roriz é o outro postulante da federação com o PSDB à Prefeitura de Anápolis. Candidato a deputado federal em 2022, vai disputar pela 1ª vez o Executivo.

8. Zé de Lima (PMB)

Ex-deputado estadual, Zé de Lima é figurinha carimbada na disputa do Executivo municipal. Ele concorreu ao cargo em 2012, 2016 e 2020.