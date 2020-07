Um menino de apenas 12 anos se tornou o novo orgulho de Anápolis. Isso porque ele tem trazido para a cidade medalhas de competições esportivas nacionais e estaduais.

Natural de Carutapera, no Maranhão, Alan Wallison Aguiar Pereira nasceu sem os dois braços devido a uma má formação congênita. Ele se mudou para Anápolis em 2015, depois que o pai recebeu uma proposta de emprego.

Em pouco tempo, ele começou a frequentar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e praticar natação. No entanto, mesmo com as limitações, se destacou na turma e foi selecionado para participar de aulas específicas.

As conquistas do garoto tiveram início em agosto do ano passado, depois que Alan competiu nos Jogos Estudantis de Goiás, em Jataí, e ganhou medalhas de ouro nas provas de nado livre e peito e costas.

Com o bom desempenho, ele se classificou para os Jogos Paralímpicos Escolares de São Paulo, onde também venceu em primeiro lugar nas provas de 25 metros livres e 25 metros peito.

Após a competição, Alan ainda foi selecionado para o Camping Escolar Paralímpico, um evento dividido em duas etapas que reúne atletas do país inteiro com objetivo de promover treinamentos intensivos.

A primeira etapa ocorreu em janeiro de 2019, onde o adolescente foi acompanhado da professora Silvana Pacheco, do programa Esporte em Ação.

Enquanto isso, Alan permanece treinando para conquistar o sonho de participar futuramente da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica.