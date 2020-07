A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou testes de Covid-19 em quatro abrigos de idosos de Anápolis e os resultados, que ainda são parciais, preocupam.

Isso porque o avanço do novo coronavírus já chegou até esses locais – onde a fatalidade da doença é comprovadamente maior – mesmo com as medidas preventivas de isolamento e higienização.

Dos quatro abrigos visitados pelas equipes epidemiológicas, dois já tiveram os resultados entregues.

Um total de 22 idosos testaram positivo e três tiveram de ser hospitalizados. Destes, dois faleceram e entraram para a estatística mais triste da doença – que já registrou 86 vítimas na cidade, até a publicação desta matéria.

Mais testagem

A Semusa ainda aguarda o resultado dos demais testes realizados pelo município e já tem agendada, para a próxima segunda-feira (03), uma visita em um quinto abrigo.

Os asilos também foram contemplados por outra testagem em massa, realizada através de uma parceria entre o Projeto Itaú, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e a Prefeitura de Anápolis.

O Portal 6 procurou a SES-GO para que a pasta informasse os resultados obtidos, porém, a reportagem foi avisada que eles ainda estão sendo avaliados.

O método de testagem utilizado foi o RT-CPR com análise em laboratório, considerada a forma mais confiável de se diagnosticar a doença.