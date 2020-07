Duas mortes e mais 86 casos de Covid-19 foram confirmados em Anápolis nesta sexta-feira (31), feriado de aniversário dos 113 anos da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas fatais eram dois idosos, de 72 e 80 anos, que estavam acometidos pelas consequências do novo coronavírus e não resistiram.

Já os novos casos, de acordo com a pasta, referem-se a 52 pacientes do sexo feminino, com idade entre quatro e 86 anos, e de 34 do sexo masculino, de 21 a 81 anos.

Com mais esses diagnósticos laboratoriais, Anápolis alcançou a marca de 3.863 casos confirmados com 88 óbitos.

Um total de 2.156 pacientes já se recuperam da Covid-19 e os demais, conforme o painel covid.anapolis.go.gov.br, encontram-se em isolamento domiciliar ou internados.