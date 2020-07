Conseguir subir na vida não é fácil. Mais que fé e coragem, é preciso lutar diariamente para conseguir alçar aos nossos tão almejados sonhos.

Desta vez, selecionamos seis anapolinos que saíram de Anápolis e hoje são referência no que fazem. Vamos lá?

Henrique Meirelles

Odiado por muitos e amado por outros tantos, é, talvez, o anapolino mais famoso. Foi presidente internacional do BankBoston, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e candidato a Presidência da República. Ainda é considerado uma das figuras mais respeitadas do ambiente financeiro internacional.

Jonathan Lima

Aficionado por programação de computadores desde criança, Jonathan deixou Anápolis em 2014 para ajudar a tocar a Pagar.me, instituição financeira de pagamentos online, que tem como clientes Magazine Luiza, Ricardo Eletro e Ambev.

Descrito pela Folha de S. Paulo como um rapaz que prefere andar de Uber e usar ‘tênis surrado’, ele administra um orçamento superior a R$ 1 bilhão, comanda 210 funcionários e atende mais de 3.800 clientes.

Ludhmila Abrahão Hajjar

Médica cardiologista, ela revolucionou o protocolo de cirurgias no coração a partir de uma tese defendida no doutorado e hoje comanda três das maiores e mais modernas UTI’s do Brasil (InCor, Sírio Libanês e Icesp) por 24h.

Recentemente, foi protagonista da vídeo-reportagem “Faltam horas no dia de cardiologista das três maiores UTI do Brasil”, produzida pela Folha de S. Paulo, e que resume bem o senso de missão que a anapolina adquiriu em 15 anos de atuação médica.

Mauro Mendes

Deixou a cidade aos 16 anos para cursar Engenharia Elétrica em Cuiabá (MT) e conseguiu fundar a Bimetal, uma das maiores fabricantes de torres de telecomunicações do país. Em 2012 venceu a disputa pela Prefeitura da capital mato-grossense e sagrou-se vencedor com 54,65% dos votos. Recentemente, se elegeu governador do Mato Grosso, em primeiro turno, com quase 59%.

Layla Monteiro

Design de moda por formação, a anapolina ficou famosa postando looks e fazendo comentários sobre o mundo da beleza. Hoje lifestyle influencer, possui, além de milhares de seguidores no Instagram, um blog e um canal de vídeos no Youtube.

Netto BJJ

Teve o seu primeiro contato com as artes marciais no inicio da adolescência quando começou a praticar Jiu-Jítsu na cidade. É atleta profissional desde 2010 e atualmente compete como peso-leve no UFC.

E, você conhecia todos da lista? Sabe de algum outro anapolino que batalhou e hoje só dá orgulho para cidade? Diz aí pra gente nos comentários ?