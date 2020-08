A família de uma idosa, de 84 anos, que morreu na último dia 28 de julho em Anápolis, recebeu neste sábado (1º) o diagnóstico laboratorial da Covid-19.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que atualizou para 89 o número de óbitos registrados em decorrência da doença.

A pasta também lançou no painel covid.anapolis.go.gov.br mais 102 casos. Os novos pacientes, 46 do sexo feminino e 56 do sexo masculino, têm entre um mês e 86 anos.

Anápolis soma, desde o início da pandemia, 3.964 infecções pelo novo coronavírus confirmadas por diagnóstico laboratorial.

Desses moradores, segundo a Semusa, 2.221 já terminaram a quarentena e estão curados. Os demais, em tratamento, estão em isolamento domiciliar ou internados.