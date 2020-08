Uma jovem de 28 anos teve de recorrer à Polícia Militar (PM) neste domingo (02) após ser alvo de violência doméstica, na Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis.

No endereço, ela contou aos policiais que teve uma discussão com o companheiro, de 31 anos, e quando virou as costas, o homem jogou café quente nela.

A ação deixou várias queimaduras e o companheiro, com medo de ser preso, fugiu da casa antes que a viatura chegasse.

A equipe realizou um patrulhamento pelo bairro, mas não localizou o suposto agressor. Por isso, a vítima foi orientada a ligar diretamente para a equipe caso o homem voltasse.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil.