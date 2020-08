O homem, de 41 anos, preso na tarde desta quarta-feira (05) em um hotel no Santa Maria de Nazareth, bairro da região Central de Anápolis, ainda não é considerado suspeito – como divulgou o Mais Goiás – pelo assassinato de Eliane Pereira dos Santos, de 24 anos, que teve o corpo encontrado no antigo prédio da Câmara Municipal de Anápolis.

A informação foi confirmada pelo delegado Vander Coelho, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

Ao Portal 6, ele disse que as investigações ainda estão em andamento e que a prisão do homem, até o momento, não tem nenhuma ligação com o homicídio da jovem.

O rapaz foi abordado por policiais após denúncia anônima. Na posse dele foram encontradas porções de diversas drogas, como skank e crack, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Ele já tinha passagens por estelionato, roubo, ameaça e associação criminosa, e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde aguarda a definição das investigações.

À Polícia Militar (PM), ele confirmou que conhecia a vítima. Porém, negou qualquer participação na ação criminosa que culminou na morte da jovem.