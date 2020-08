A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com o Senai Goiás, está com inscrições abertas para cursos gratuitos e a distância.

Para participar é necessário ter idade mínima de 15 anos e, ao finalizar um curso, é possível iniciar outro.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Senai. Nele, é preciso clicar em busca avançada, e selecionar cursos gratuitos, depois a unidade Roberto Mange, de Anápolis, e colocar o nome do curso desejado.

Depois, basta preencher o formulário da instituição, enviar os documentos e aguardar as orientações de acesso ao ambiente virtual para iniciar as aulas.

Veja quais turmas estão disponíveis

Almoxarife, Assistente Ambiental, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Distribuição, Assistente de Operações Logística, Assistente de Planejamento de Produção, Assistente de Suprimentos, Auxilia de Laboratório de Microbiologia, Controlador e Programador de Produção, Consumo Consciente de Energia, Desenhista de Moda, Desenhista Mecânico, Desenhista Técnico de Edificações, Desenho Arquitetônico, Desvendando a Blockchain, Desvendando a Indústria 4.0, Desvendando o BIM – Building Information Modeling, Desvendando o Lean Manufacturing, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Ética e Cidadania, Ferramentas Aplicadas no Lean Manufacturing, Finanças Pessoais, Fundamentos da Logística, Fundamentos de Educação a Distância, Inspetor de Qualidade, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Inteligência Artificial: Aplicações na Indústria, Lógica de Programação, Metrologia, Montador e Reparador de Computadores, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Operador de Computador, Operador de Estação de Tratamento de Água, Propriedade Intelectual, Relações Interpessoais, Segurança do Trabalho, Supervisor Inovador, Tecnologia de Informação e Comunicação