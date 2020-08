Anápolis retornou na noite desta quinta-feira (06) para o risco leve da matriz de risco, apurou com exclusividade a reportagem do Portal 6.

A medida já está em vigor aguardando apenas a oficialização no Diário Oficial do Município (DOM). O prefeito Roberto Naves (PP) também fará o anúncio pelas redes sociais.

O mandatário tomou a medida após reunião com o comitê de crise, que elaborou nota técnica mudando os percentuais de ocupação de leitos da matriz.

O grupo técnico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) levou em conta, sobretudo, revindicações dos comerciantes e feirantes.

No risco leve, o rodízio do comércio não existe e bares e restaurantes podem manter às atividades noturnas seguindo os protocolos de saúde. A cidade também não fecha no final de semana.

O Portal 6 apurou ainda que até 70% dos leitos ocupados, a cidade permanece no risco leve; acima de 70% no moderado; e somente acima de 90% é que Anápolis entrará no chamado lockdown.