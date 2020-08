O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) já está testando a eficácia dos 23 equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na Avenida Brasil Sul, em Anápolis.

Assim que for confirmado que todos operam corretamente, dentro das regras estipuladas pelo órgão, os motoristas da cidade já poderão ser monitorados.

Inicialmente, a previsão era que toda a instalação levasse cerca de 120 dias. No entanto, o serviço agora não tem data para terminar, uma vez que o Inmetro inspecionará todos os equipamentos antes de autorizar o funcionamento.

De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), os motoristas serão notificados com antecedência por redes sociais e através de placas de sinalização.

Vencedora do processo licitatório para gerir o serviço, a Velsis Sistemas e Tecnologia Viária iniciou as instalações de radares e lombadas eletrônicas no dia 13 de julho.

Só na Avenida Brasil, os 23 equipamentos deverão cobrir um total de 55 faixas.

Como ficou definido em contrato que os radares eletrônicos aumentariam de 211 para 323, outros 300 ainda deverão ser instalados por todo o município.