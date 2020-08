Identificado como Matheus, um entregador de aplicativo negro foi agredido verbalmente por um morador de condomínio enquanto realizava uma entrega.

O caso ocorreu no último dia 31 de julho em Valinhos (SP) e começou a viralizar nesta sexta-feira (07) com a circulação do vídeo mostrando a ação.

“Aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. Com você lá pra frente eu não sei. (…) Você sabe o quê vai acontecer no teu futuro? Desempregado”, disparou o homem.

“Você trabalha de motoboy. Você é da favela”, emendou. Ele completa dizendo: “você tem inveja disso aqui”, apontando para a casa e para o próprio braço – referindo-se ao tom da cor da pele.

O morador do condomínio também questiona a renda mensal do entregador, menosprezando a profissão. Matheus responde que não importa, e o homem insiste nas ofensas.

A discussão continua até o vídeo ser encerrado. A Polícia Civil de São Paulo informou à imprensa que está investigando o caso.

Indignação

As cenas do registro tomaram conta das redes sociais e o nome “Matheus” está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O Rappi, um dos principais aplicativos de entrega do país, mencionou o iFood e o Uber Eats para tentar identificar o jovem entregar para tomar as devidas providências.

“A Rappi repudia todo ato de discriminação e vai buscar contato com o Matheus para prestar apoio e orientação jurídica”, informou a empresa.

“Estamos em busca das informações do usuário que, de acordo com a nossa conduta, deverá ser banido da plataforma”, completou.

Olá @iFood e @ubereatsbr acredito que devem ter acompanhado o caso do entregador Matheus, que sofreu um crime de racismo. Averiguamos e ele não está cadastrado em nossa plataforma. Conseguem nos ajudar a encontrá-lo para darmos apoio e tomar as providências quanto ao usuário? — Rappi Brasil (@RappiBrasil) August 7, 2020