A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou mais uma morte por Covid-19 em Anápolis na tarde deste domingo (09).

De acordo com a pasta, a nova vítima se trata de um homem de 60 anos que faleceu neste sábado (08) e teve o resultado positivo do exame divulgado hoje.

Ele agora se junta aos outros 122 moradores da cidade que perderam a vida pela doença, totalizando 123 fatalidades.

A morte foi anunciada pela Semusa, mas ainda não consta no painel de acompanhamento em tempo real da Covid-19 no município.

Após inúmeras tentativas frustradas de contato com a assessoria de imprensa da pasta, a reportagem do Portal 6 soube com a comunicação da Prefeitura que a plataforma está com problemas.

A unidade de saúde onde o paciente veio a óbito também não foi informada pela Semusa, cuja assessoria de imprensa permanece incomunicável até o momento desta publicação.

Mais pacientes

O boletim também trouxe a confirmação de 82 novos pacientes nas últimas 24h. São 53 mulheres, com idades entre 18 e 84 anos, e 29 homens, de 20 a 79 anos.

Com essa atualização, a cidade passa a registrar 4.854 infectados desde o início da pandemia.

Destes, 2.886 já cumpriram a fase de isolamento domiciliar e receberam alta da quarentena.

Os demais ainda cumprem o procedimento ou se encontram internados.