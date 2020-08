View this post on Instagram

Sei da preocupação de muitos pais e filhos com o coronavírus. E agora, Gracinha e eu vivemos essa preocupação ainda mais de perto ao ver nossa filha Maria diagnosticada com a Covid-19. Ela veio recentemente de São Paulo para passar o Dia dos Pais comigo, e ontem apresentou febre. Achamos melhor a realização dos exames, e infelizmente recebemos o resultado positivo hoje. Maria está isolada, com sintomas leves, em observação e sendo cuidada com muito afeto. Agora, minhas orações que eram para todos os goianos, também são para ela. Como eu tive contato direto com a minha filha, assim como meus familiares, estamos todos em observação. Já fizemos os exames, que deram todos negativos, mas vamos seguir os protocolos e ficar em quarentena. Minha agenda presencial está toda cancelada, mas sigo trabalhando com minha equipe através de videoconferências. Aproveito para reafirmar meu compromisso em continuar a luta contra o coronavírus em nosso Estado, sempre defendendo a vida em primeiro lugar.