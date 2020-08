Durante um patrulhamento pela Avenida Brasil Norte, no bairro Cidade Universitária, região Norte de Anápolis, na noite desta segunda-feira (10), o olhar atento de policiais militares evitou uma tragédia para uma família.

Ao ver um carro em atitude suspeita, a equipe decidiu fazer uma abordagem e encontrou no veículo três jovens, que não tiveram a identidade divulgada.

Com o motorista havia R$ 180 em espécie. No porta luvas dele também estavam três porções de maconha, duas de cocaína, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Já o rapaz no banco do passageiro escondia embaixo do banco um revólver calibre 38 com seis munições intactas. O jovem do banco traseiro não portava nada ilícito.

Questionados sobre onde iam com tantas drogas e a arma, o motorista do veículo afirmou aos policiais que estavam a caminho para matar uma pessoa. No entanto, não quiseram detalhar quem e nem onde.

Na Central de Flagrantes, o motorista foi autuado por tráfico de drogas, que é inafiançável, e o passageiro responderá por porte ilegal de arma de fogo. O terceiro rapaz ficou registrado apenas como testemunha.