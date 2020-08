As imagens são impressionantes. Datadas desta terça-feira (11), elas mostram um grave acidente no Jundaí, bairro da região Central de Anápolis.

Chegando no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Avenida Ana Jacinta, uma motocicleta perde o controle e por pouco não colide de lado com um veículo.

E não para por aí. Em seguida ela avança no trecho e bate contra um poste logo, que está instalado logo à frente.

O vídeo com o momento circula pelas redes sociais, mas não há o desfecho do que teria ocorrido com o motorista da motocicleta.

O Portal 6 procurou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar, que informaram à reportagem não ter o registro de nenhuma ocorrência desta natureza no local.

