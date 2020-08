Sediada na Alemanha e com uma fábrica em Anápolis, a empresa Fresenius Kabi doou cerca de 23.500 ampolas e frascos de anestésicos, antibióticos e corticoides para ajudar no abastecimento dos hospitais da cidade.

Especializada em medicamentos, a empresa planeja manter a doação de produtos utilizados no tratamento de pacientes contaminados com a Covid-19 até o final do ano.

Ceftriaxona, Ciprofloxacino, Hidrocortisona, Pancurônio e Teicoplanina são alguns dos remédios presentes no arsenal montado pela Fresenius Kabi. Em valor de mercado, os insumos custam cerca de R$ 2 milhões ao mês.

Segundo a Fresenius, a ideia é suprir a demanda constante das unidades de saúde pública em meio a pandemia e ajudar a controlar o cenário no município – que abriga o segundo maior polo farmacêutico de todo o Brasil.