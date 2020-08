View this post on Instagram

“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dêem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho… Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi.” Santo Agostinho Informo que apesar de toda luta, toda oração e todo esforço dos médicos, familiares e amigos, a pequena Marcella hoje descansou por volta das 17h. A família pediu para informar a todos e pediu também privacidade nesse momento tão difícil. A vaquinha será encerrada e o dinheiro será transferido para a família. Por favor, orem por eles. Vá com Deus Marcella, sua luta foi digna e sua memória durará para sempre. ✝️🙏🏻😭 @persida_santos @aquiemvcp @azulviracopos