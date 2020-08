Com a proposta de oferecer uma experiência nova e completa, será inaugurada em Anápolis neste sábado (22), a partir das 9h30, a Simples.Natural, na Avenida Santos Dumont, nº 700, ao lado do Colégio Galileu, no bairro Jundiaí.

No local, os clientes encontrarão produtos orgânicos, integrais, diets, suplementos nutricionais, chás e cafés especiais, produtos a granel, veganos, sem glúten e sem lactose.

Além disso, os clientes poderão encontrar em um único lugar, utensílios presenteáveis para apreciadores da arte do preparo de chás e cafés.

Serão aceitos pagamentos em dinheiro e a maioria dos cartões de crédito e débito. Profissionais de saúde terão desconto especial, assim como os seus pacientes.

Mais informações no Instagram da Simples.Natural