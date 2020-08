Prevista para esta sexta-feira (21), a massa de ar frio vinda do Sul chegou adiantada em Anápolis e fez a alegria de que não aguentava mais o calor.

No Twitter, o assunto é um dos mais comentados do momento e há moradores relatando que, além da queda na temperatura e do vento, respingos de chuva também deram expediente na noite desta quinta-feira (20).

“Gente, caiu água do céu”, gritou o usuário @theuses_. “Tá ventando fresquinho. E eu e a nana tamo ouvindo rave na praia”, completou.

O usuário @adryamkrm também foi surpreendido. “O clima em Anápolis é estranho. Do nada um calorão e agora chuva”, constatou.

A usuária @Luluzinhaluluof não viu a chuva, mas soube. “Ouvi dizer que está chovendo em alguns lugares de Anápolis”, escreveu.

Já @evezcrf lamentou. “Por que chove no Anápolis inteiro menos na minha roça Campos Elísios???”, questionou.

Confira as reações:

O clima em Anápolis é estranho, frio, do nada um calorão e agora chuva — Ádryam (@adryamkrm) August 21, 2020

TÁ CHOVENDO EM ANÁPOLIS!!!! — Rodrigo Scaliante (@scaliant_ariza) August 21, 2020

Eu n acredito q tá chovendo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Anápolis eu te amo!!!!!!! — ma 🦦 (@abtscenn) August 21, 2020

GENTE CAIU ÁGUA DO CÉU EM ANÁPOLIS — rebelde sem calça (@theuses_) August 21, 2020

pq chove no anápolis inteiro menos na minha roça campos elíseos???? — eve louca (@evezcrf) August 21, 2020

Ouvi dizer que tá chovendo por alguns lugares em #Anapolis — Luanna (@Luluzinhaluluof) August 21, 2020

Eu durmo por algumas horas, Anápolis muda totalmente de clima….

Que? — Itzac Albertin (@StormBreak_It) August 21, 2020

é só eu sair de anápolis que começa a chover, tendi — bia 🏳️‍🌈 (@biamdaf) August 21, 2020

um monte de gente de Anápolis falando que tá frio e até que tá chovendo, eu só queria que esse frio e chuva chegasse aqui em casa pra eu conseguir dormir pq não tô conseguindo por causa desse calor infernal — beau bennet gooner (@eduardocastrx) August 21, 2020