Aproveitando a inauguração do Escritório Político do PSL em Anápolis, o pré-candidato do partido à Prefeitura da cidade, Valeriano Abreu, convocou uma coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (21), para anunciar o nome do pré-candidato ao cargo de vice prefeito.

O publicitário anapolino Fernando Dutra, que já concorreu para vereador do município em 2016, foi o nome escolhido para compor, ao lado de Valeriano, a chapa do PSL nas eleições municipais deste ano.

Até menos de um mês atrás, a cantora pentecostal Suellen Lima era cotada para concorrer ao cargo junto do político, mas acabou desistindo após descobrir que estava grávida.

No anúncio, que também contou com a participação do vice-presidente do partido, Pastor Arlindo, o ex-chefe do Procon Municipal justificou a escolha de Fernando com base na proximidade e conhecimento de Anápolis.

Outro argumento apresentado foi o da história de vida do novo integrante, destacando o casamento dele com a esposa e o fato de ter três filhos – uma clara referência ao caráter assumidamente conservador da chapa.

Ainda nessa linha política, Valeriano citou mais de uma vez o presidente Jair Bolsonaro (eleito pelo PSL e atualmente sem partido) como uma referência no planejamento de governo.

Ao falar sobre alianças, o pré-candidato a prefeito destacou que busca apenas a “aliança com o povo” e que irá seguir o exemplo do presidente: “ser eleito sem fazer aliança com partidos ou com gente corrupta”.

Enquanto ainda discutia a pauta de alianças, o representante do PSL afirmou que o preço pago por esse tipo de parceria é muito alto e não vale a pena, fazendo inclusive uma grave denúncia de um possível caso ocorrido dentro da própria Prefeitura.

“Lá tem pessoa que saiu para ser candidato, colocou a esposa no lugar e agora ela tá recebendo o dinheiro público sem nem trabalhar, um nítido desvio da finalidade da administração pública”, afirmou sem citar nomes.

Durante o discurso, a palavra escolhida para representar o direcionamento do PSL nesta corrida eleitoral foi ‘honestidade’, dita e repetida por várias vezes.

Outro lado

Sobre a denúncia de Valeriano, a Prefeitura de Anápolis informou ao Portal 6 por meio de nota “que não comenta acusações informais sem nominações ou qualquer fundamento jurídico.”