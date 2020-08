Informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou três óbitos por Covid-19 em Anápolis, neste sábado (22).

As vítimas, de acordo com a pasta, são um homem de 88 anos, que faleceu no dia 20 de agosto; uma mulher de 77 anos, que foi a óbito no dia 21; e uma mulher, 31 anos, que morreu hoje.

Esta última, como reportado pelo Portal 6, foi a professora da rede municipal Camilla Graciano. A partida repentina comoveu a cidade, que já tem 171 vitimas fatais da Covid-19.

No informe, a Semusa também trouxe o acréscimo de mais 81 casos da doença nas últimas 24h e agora Anápolis já registra 7.322 confirmações.

A pasta afirma que 5.001 já se recuperaram e diz que os demais pacientes estão internados ou em isolamento domiciliar.