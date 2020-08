Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado em Anápolis na madrugada deste sábado (22), na Avenida Pedro Ludovico, nas proximidades do Cemitério Park.

Tudo teria acontecido depois que o motociclista tentou ultrapassar um ônibus e foi atingido na traseira por uma VW Parati.

Para não prestar socorro, o condutor do carro teria tentado correr para um pasto ao lado, mas o amigo do rapaz da moto, que estava em outro veículo logo atrás, o perseguiu para impedir.

A Polícia Militar esteve no local e esse amigo, revoltado, contou que deu chutes e um soco na cabeça do motorista, que estava claramente embriagado, fazendo com que ficasse desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro para o motociclista, que foi levado consciente para o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

O motorista do carro foi encaminhado ainda desmaiado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) pelo Corpo de Bombeiros. Depois de se recuperar ele deverá responder por lesão corporal culposa no trânsito.

Já o amigo do motociclista, que machucou o homem que provocou o acidente, teve de acompanhar os militares até a Central de Flagrantes e foi autuado por lesão corporal dolosa.