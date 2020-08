Um casal do Parque das Primaveras, região Sul de Anápolis, teve de recorrer à polícia depois de encontrar a filha, de 20 anos, em uma situação triste, na madrugada deste domingo (23).

Todo o caso começou quando a garota saiu de uma festa com o irmão, de 17 anos, e os dois decidiram pegar carros separados. O adolescente desconfiou que algo estava errado quando chegou em casa e viu que a jovem ainda não estava lá.

O garoto e os pais começaram a enviar mensagens e perceberam que havia alguém se passando por ela nas respostas. De tanto insistirem por ligações, o motorista de aplicativo que a buscou na festa atendeu o celular.

Ele tem 20 anos e contou que estavam no motel, no bairro Calixtolândia, porque tinham começado a se relacionar no caminho para a residência dela. Sustentou, porém, que todo o ato teria sido consensual.

Quando os pais chegaram no endereço repassado pelo rapaz, se assustaram ao ver a filha nua, aparentemente drogada e sem conseguir responder qualquer pergunta. Ela também tinha um inchaço na cabeça e não conseguiu contar como se machucou.

No local, policiais militares ainda encontraram com o motorista vários comprimidos de ecstasy, que ele afirma usar para dirigir com disposição durante as madrugadas.

Os agentes registraram um Termo (TCO) contra ele por possuir drogas para consumo pessoal. Já na Central de Flagrantes foi autuado pelo crime de violação sexual.