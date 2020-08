A agência Up Propaganda está com duas vagas abertas para contratar Redator Publicitário e estagiário de redação em Anápolis.

Para Redator Publicitário é exigido formação superior e experiência na área de comunicação social para desenvolver planejamentos e conteúdos para redes sociais, websites e estratégias de campanhas.

A vaga é presencial e os selecionados trabalharão de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

Já para o Estágio de Redação é preciso estar cursando Publicidade e Propaganda ou áreas afins e ter criatividade e curiosidade.

O selecionado terá que desenvolver planejamentos e conteúdos para redes sociais, websites e estratégias de campanhas.

Em ambas as funções, se os candidatos souberem o básico da área de social mídia será considerado um diferencial.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.

DAIA

Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Guabi Nutrição e Saúde Animal também está com uma nova vaga em aberto.

A oportunidade é para Operador de Caldeira e é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo, curso de Operador de Caldeira e experiência na área.

Para se candidatar, os currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected]