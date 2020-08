A taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria de Anápolis, reservados para o tratamento de pessoas contaminadas, ou com suspeita de Covid-19, diminuiu em quase 15% nos últimos dias.

É o que pode ser constatado na plataforma de acompanhamento da pandemia, gerida pela Prefeitura.

Até o momento desta publicação, se mantém em 50% a taxa de leitos ocupados com moradores da cidade, já que dos 50 disponíveis para os casos mais críticos, 25 ainda estão disponíveis.

Mesma realidade dos leitos de enfermaria, que dos 80 existentes, 40 ainda podem ser utilizados para o tratamento de novos pacientes.

Na semana passada, o Portal 6 informou que o município estava em uma situação próxima de retomar ao grau moderado da matriz de risco, uma vez que mais de 60% dos leitos de UTI e enfermaria estavam ocupados.

De acordo com as novas diretrizes da matriz de risco, Anápolis se mantém no grau leve, que é o de maior flexibilização, enquanto o risco de colapso do sistema público de saúde local estiver abaixo dos 70%.