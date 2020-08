A partir de sexta-feira (28), o Instituto Federal de Goiás (IFG – Anápolis) estará com vagas abertas para estudantes interessados em ingressar em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.

São 14 oportunidades para dois tipos de cursos, ambos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nove delas são destinadas para o ensino profissionalizante em Secretaria Escolar e as outras cinco para Transporte de Cargas.

Os interessados têm até o dia 08 de setembro para preencherem o formulário de inscrição e anexarem os documentos necessários, o procedimento deve ser feito através do próprio site do IFG.

Para estar apto a participar, basta ter acima de 18 anos e ser portador do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental.

Aqueles que ainda estiverem no último ano do fundamental também poderão participar, desde que, em caso de aprovação, tenham condições de comprovar documentalmente a conclusão do nível de ensino na época de matrícula.

Como informado, o prazo de inscrição vai até o dia 08 de setembro. Isso porque a previsão de divulgação do resultado final é para o dia 09, com a realização das matrículas um dia depois, no dia 10 de setembro.

A agenda apertada se dá pelo fato da instituição querer incluir os selecionados já no reinício do primeiro semestre letivo, no dia 14 de setembro.

Lembrando que, devido a pandemia do novo coronavírus, as aulas estarão sendo ofertadas de forma remota.

Por conta disso, os contemplados terão que levar toda a documentação original para a matrícula pessoalmente assim que as aulas presenciais forem restabelecidas.