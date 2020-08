Foi identificado como Luiz Fernando Santos Isack o garotinho que morreu em um incêndio na manhã desta quinta-feira (27), no Vila Nova Jaiara, na região Norte de Anápolis.

Na residência haviam cinco crianças. Uma garota de dez anos, uma de nove, gêmeos de quatro e um bebê de dois. Quatro delas foram resgatadas pelos vizinhos em segurança.

À Polícia Militar, que esteve no local para acompanhar a ação do Corpo de Bombeiros de apagar as chamas, os menores contaram que o fogo teria começado depois que um deles pegou um isqueiro para brincar.

A mãe tinha saído rapidamente para fazer compras e quando retornou viu muita fumaça e os filhos na rua. Foi ela quem percebeu que um dos gêmeos não estava lá e, em seguida, soube que ele havia sido carbonizado.

O Instituto Médico Legal (IML) já fez o recolhimento do corpinho e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a apuração do caso, que está sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).