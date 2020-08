Diagnosticada com Covid-19 há dois dias, a idosa de 102 anos que estava internada na UTI do Ânima Centro Hospitalar faleceu nesta quinta-feira (27).

A informação foi confirmada no boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que também registrou outras sete mortes pela doença na cidade.

O documento da pasta informou o perfil das outras vítimas, são elas:

um homem, de 45 anos, e uma mulher de 73 anos, que faleceram no dia 23 de agosto;

um homem, de 70 anos, que foi a óbito no dia 24;

uma mulher, de 74 anos, que faleceu no dia 25;

duas mulheres, de 59 e 69 anos, e um homem, de 85 anos, que faleceram ontem (26);

e a idosa, de 102 anos, que foi a óbito hoje.

Com a atualização, passa a ser 193 o número de moradores de Anápolis que não resistiram às complicações da cruel doença e morreram.

Novos casos

O informe da Semusa também atualizou a situação do número de casos confirmados no município. Nas últimas 24h, um total de 264 pessoas testaram positivo para a doença.

São 180 do gênero feminino, com idades entre 29 dias e 83 anos, e 84 do sexo masculino, de 01 a 88 anos.

Desde o início da pandemia, 8.303 pessoas já se contaminaram. Destes, 5.317 cumpriram o período de isolamento e foram liberados da quarentena domiciliar.

Os demais ainda cumprem o procedimento ou se encontram internados em alguma das unidades de saúde disponíveis.