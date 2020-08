Um homem, de 42 anos, foi encontrado sem vida na tarde desta quinta-feira (27) dentro de casa no Parque São Jerônimo, bairro da região Leste de Anápolis.

Há dias sem ser visto, Miracir Teixeira teve a falta sentida por vizinhos da Avenida Ayrton Senna, que notaram um forte odor nos arredores da residência.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para averiguação e precisou chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para confirmar o óbito.

Sem sinais de marcas de violência e em estado de decomposição, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC), que solicitou exames periciais, investiga o caso.

O Portal 6 apurou junto às autoridades que até o momento nenhum familiar da vítima foi localizado.

Miracir é do Maranhão e os pertences dele foram deixados com uma vizinha, cunhada do dono do imóvel que ele morava.