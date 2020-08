Uma cena de ciúmes quase terminou em tragédia na madrugada deste sábado (29), depois que um jovem de 24 anos foi esfaqueado dentro de casa, no Residencial Arco-Íris, em Anápolis.

O rapaz contou à Polícia Militar que, horas antes, precisou chamar uma amiga com carro para ir até Goiânia, no aeroporto, se encontrar com um colega que estava chegando do Maranhão.

Quando todos retornaram, a esposa da vítima, que tem 22 anos, teria ficado enciumada pelo companheiro ter ido até a capital na companhia de outra mulher.

Descontrolada, ela teria começado a agredir o marido com tapas no rosto e, para se defender, ele tentou segurá-la. Foi neste momento que a garota teria alcançado uma faca e desferido alguns golpes nele.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), que atende somente casos graves, teve de ser acionada de imediato para ir ao endereço prestar os primeiros socorros.

No entanto, os cortes foram superficiais e a equipe médica realizou curativos, já que não havia necessidade de transportá-lo para um hospital.

Os militares encaminharam todos os envolvidos à Central de Flagrantes, onde foi registrado contra a suposta agressora um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal dolosa.