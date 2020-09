O ator britânico Robert Pattinson, mundialmente conhecido pelo seu papel na saga de filmes ‘Crepúsculo’, testou positivo para o novo coronavírus.

A informação foi repercutida pela revista estadunidense de cultura pop Vanity Fair nesta quinta-feira (03).

Atualmente, o ator está envolvido em um dos maiores projetos cinematográficos do mundo: a gravação de ‘The Batman’ – a mais nova adaptação para as telonas de um dos super-heróis mais adorados do mundo, prevista para ser lançada em 2021.

Robert está responsável pelo papel de, ninguém mais ninguém menos, que o bilionário mais famoso dos quadrinhos, Bruce Wayne – o próprio Batman.

Infelizmente, para os fãs que estão contando os dias até o lançamento, as gravações tiveram que ser interrompidas enquanto os protocolos de saúde são seguidos e a celebridade se recupere.

A notícia da contaminação foi recém-confirmada, mas já vem causando uma grande mobilização nas redes sociais, que vai muito além do lamento dos fãs, tanto do ator quanto do super-herói.

Curiosidades e piadas dominaram a internet neste curto período de tempo.

Desde comentários irônicos sobre o fato do “Homem-Morcego” não ser imune ao próprio vírus (já que o corona se propagou na China após a tentativa de se alimentar de morcegos) até lembranças da clássica saga de filmes dos vampiros foram alguns comentários que rapidamente se popularizaram e aumentaram o engajamento do acontecido.

Em meio às brincadeiras, sobraram indiretas até para falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Confira, a seguir, alguns dos principais comentários:

Nem o Batman está imune ao covid.https://t.co/vAA2mBUYxa — Rogério – Wakanda Forever, Black Panther Forever (@Rogrio37271662) September 3, 2020

não é a toa que o batman pegou corona, o cara faz exatamente o oposto do recomendado pra se proteger pic.twitter.com/do9mrtNT3u — Rhael (@Rhaeliito) September 3, 2020

Nem mesmo o Batman, com todo o seu preparo e todo o seu histórico de atleta, conseguiu se livrar de ser infectado pelo coronavírushttps://t.co/We3Ox07r35 — Davi Miranda (@assedio_textual) September 3, 2020