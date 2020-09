Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (03) após ser flagrado furtando energéticos no Supermercado Pérola, no bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

O segurança do supermercado contou à Polícia Militar que o rapaz já havia sido visto praticando pequenos furtos em outras ocasiões e, por isso, começou a acompanhá-lo assim que entrou no estabelecimento.

Ao chegar na seção das bebidas, escondeu seis latas de Red Bull dentro da cueca. Depois, pegou dois detergentes e pagou no caixa para tentar passar desapercebido.

O suspeito foi barrado na porta pelo vigilante e, após os militares chegarem, também fizeram uma busca no carro dele.

Dentro do veículo foram encontrados vários produtos de origem suspeita: outras 13 latas do mesmo energético ainda gelados, uma caixa de leite, um pacote de achocolate e um sabonete.

Todos os itens tiveram de ser apreendidos e o homem encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por furto e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Já o carro, que está no nome do pai falecido do suspeito, foi entregue aos cuidados da esposa dele.