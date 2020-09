Foram identificados como Patrícia Bernardes Oliveira, de 27 anos, e Elias Alves de Oliveira, de 49 anos, as duas vítimas fatais de um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (05), no km 411 da BR-153, em Anápolis.

Eles ficaram presos às ferragens de um Fiat Siena, que foi atingido frontalmente por uma caminhonete Ford Ranger, cujo motorista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fugiu sem prestar socorro.

Além do casal, outros três ocupantes do veículo também ficaram feridos. Dentre eles, um bebezinho de um ano socorrido por populares com quadro clínico estável.

Já o pai do bebê e uma senhora de 52 anos tiveram de ser levados às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Como todo acidente que resulta em óbitos, o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 já solicitou ao HUANA o quadro clinico das vítimas que estão na unidade.

