Elias Alves de Oliveira, de 49 anos, e Patrícia Bernardes Oliveira, de 27, vítimas fatais do acidente nesta madrugada de sábado (05) entre Jaraguá e Anápolis, no Km 411 da BR-153, eram pai e filha.

Eles estavam em um Fiat Siena, que foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo que seguia no sentido oposto.

No Fiat Siena, também estavam outros três ocupantes da mesma família, incluindo uma criança de um ano.

O pai dela já recebeu alta e os demais encontram-se internados no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O Portal 6 apurou que apesar das lesões sofridas com o impacto eles não correm o risco de perder a vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que provocou o acidente fugiu do local. Testemunhas relataram que ele estaria alcoolizado e vestígios de bebidas foram encontrados na caminhonete.

Os agentes também acharam os documentos do homem, de 37anos, que no início da tarde deste sábado (05) se apresentou confessando ter bebido e dizendo que dormia no momento da colisão.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis investiga o caso.