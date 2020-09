Anápolis perdeu no final da noite deste domingo (06) o tenente-coronel Hrillner Braga Ananias, subcomandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), que não resistiu às complicações da Covid-19.

Aos 44 anos, o oficial foi diagnosticado com a doença no final do mês de agosto e desde então estava internado Hospital do Coração de Goiás, em Goiânia.

Hrillner era reconhecido e admirado em todo o estado de Goiás não só pela atuação dentro da PM, mas também porque tinha um grande coração.

Por onde passava fazia amigos, que nos últimos dias se mobilizaram em campanhas de oração. Deixou um legado.

A família ainda não divulgou o horário do cortejo e sepultamento.