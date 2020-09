Foragido há quatro anos, um homem de 31 anos, sequestrador de gerente de banco, foi preso no último domingo (06) em uma operação que envolveu a Polícia Civil (PC) de Anápolis e Sinop (MT).

A captura dele, condenado a 24 anos e 9 meses pela Justiça do Ceará, ocorreu em uma loja de conveniência do município sul-mato-grossense.

O crime ocorreu em 2013 na cidade de Cascavel (CE) e até 2016, quando fugiu, o homem cumpria a pena no Presídio de Fortaleza (CE).

Denúncia anônima à PC de Anápolis revelou que o sequestrador morava no município. No entanto, durante as buscas, a corporação descobriu que ele já não estava mais aqui e passou monitorá-lo.

Com informações precisas de que ele estava em Sinop, a PC do município sul-mato-grossense foi contactada para dar início às diligências.

Segundo a corporação, esse trabalho integrado com outros entes da federação é comum para deter foragidos que mudam de estados para tentar despistar a polícia.