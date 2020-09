A UniEVANGÉLICA, em parceria com a Missão Wycliffe Associates, criou um projeto batizado de Deaf Owned Translati (DOT) ou Tradução Própria dos Surdos para que pessoas com a deficiência tenham acesso à bíblia.

A ação possui metodologia de tradução colaborativa, para que os próprios surdos consigam traduzir o livro sagrado para Libras, uma das centenas linguagens de sinais que existem ao redor do mundo.

Dados apresentados em reunião de lançamento do projeto dão conta que há cerca de dois milhões de surdos no Brasil, sendo que na conta estão as pessoas que apresentam algum grau de déficit auditivo e as mais de 300 mil pessoas que não ouvem nada.

O primeiro livro traduzido foi o evangelho de João, que foi totalmente traduzido por pessoas surdas e será lançado oficialmente no próximo dia 25 de setembro.

Na ocasião, uma solenidade acontecerá no formato de live, pelas redes sociais do DOT, para divulgar para toda a população a primeira realização do projeto.