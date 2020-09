Viralizaram nas redes sociais as imagens de um caminhão que tombou nesta terça-feira (8), na Rodovia Régis Bittencourt, região de Itapecerica da Serra, em São Paulo, e foi alvo de uma multidão de saqueadores.

O veículo estava carregando uma carga de mais de 25 toneladas de carne e tinha saído de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, no último sábado (05).

Vídeos feitos por quem passava no local flagraram uma grande aglomeração de pessoas, que aproveitaram as meia hora que a viatura da Polícia Militar demorou a chegar para se apropriarem dos produtos.

O motorista contou à corporação que tombou o caminhão para evitar um acidente. É que o trânsito teria parado subitamente e não daria tempo de frear antes de colidir com um carro que estava na frente.

Horas depois, o veículo de grande porte ainda não havia sido retirado do local e um novo tumulto se formou. Dezenas de pessoas voltaram até lá para pegar mais carne.

As imagens, que pode ser conferidas a seguir, lembram até as registradas na Venezuela, principalmente no período de 2017 e 2018, com o agravamento da crise econômica no país vizinho.

Imagens mostram populares saqueando caminhão carregado de carnes que tombou na Rodovia Régis Bittencourt, região de Itapecerica da Serra, em São Paulo. pic.twitter.com/A0Sy0sXlls — Portal 6 (@portal6anapolis) September 9, 2020