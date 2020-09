Já conhecida em Anápolis por ofertar pós-graduações de qualidade, a LFG está com uma iniciativa imperdível para quem quer se destacar ainda mais no mercado de trabalho e turbinar o currículo através do conhecimento.

Em comemoração à Quinzena do Cliente, todos os novos alunos do Ensino a Distância (EAD) ganharão bolsas de 50% de desconto durante todo o curso.

Para garantir o benefício, basta solicitar o voucher de desconto pelo telefone (62) 9 8459-5380.

Os cursos ofertados pela instituição têm duração de seis e dez meses e são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) com nota cinco.

As bolsas só ficarão disponíveis até o dia 21 de setembro.

Veja quais são os cursos ofertados na LFG Anápolis

Negócios/MBA; Educação; Ciências, Exatas e Tecnologia; Engenharia e Arquitetura; Ciências Sociais, Serviços e Outros; Esporte, Estética e Saúde; Direito; Comunicação, Artes e Humanidade; Agricultura e Veterinária.