Já conhecida por fazer o recrutamento de funcionários para várias empresas de Anápolis, a Alcântara Consultoria está buscando novos profissionais para trabalhar na cidade.

Desta vez, há três vagas para churrasqueiros, duas para borracheiros, uma para motorista coletor de pneus, uma para operadora de caixa e uma para chefe de cozinha executivo.

Todos os cargos são exclusivos para homens, com exceção de operadora de caixa, que deverá obrigatoriamente ser preenchida por uma mulher, e chefe de cozinha executivo, que pode ser ocupado por ambos os sexos.

Para participar da seleção, o principal requisito exigido é ter experiência comprovada na área desejada. Os interessados podem tirar outras dúvidas no Instagram da Alcântara Consultoria.

As pretensões salariais variam de acordo com as funções, mas todos os selecionados receberão uma série de benefícios.

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome do cargo desejado no campo do assunto.